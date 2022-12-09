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17:40 09.12.2022

США впровадили санкції проти ЦВК РФ та її голови Памфілової

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США впровадили санкції проти ЦВК РФ та її голови Памфілової

 Мінфін США в п'ятницю включив до санкційних списків, пов'язаних з порушеннями прав людини, Центральну виборчу комісію (ЦВК) РФ і 15 її членів, зокрема голову Еллу Памфілову.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти ЦВК РФ та її 15 членів", - йдеться у пресрелізі відомства.

Також серед тих, хто потрапив під санкції, - заступник голови ЦВК Росії Микола Булаєв і секретар ЦВК Наталія Бударіна. Зазначається, що такі заходи Вашингтон вжив у зв'язку із псевдореферендумами на окупованих українських територіях.

Крім цього, до цього санкційного списку потрапили ще шість фізосіб.

Теги: #сша #санкції

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