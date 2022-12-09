Український фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач увійшов у лонг-лист премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.

Згідно з переліком, оприлюдненим Американською кіноакадемією, окрім "Клондайку" до лонг-листа потрапив іще 91 фільм.

Шорт-лист "Оскара" буде озвучено 21 грудня, а 95-та церемонія нагородження відбудеться 22 березня 2023 року.

Раніше Український оскарівський комітет висунув фільм "Клондайк" на премію "Оскар" від України у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Як повідомлялося, у 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), у 2020 році - фільм Валентина Васяновича "Атлантида" (Atlantis), у 2021 році - фільм "Погані дороги" режисерки Наталії Ворожбит.

За часи незалежності Україна в різні роки понад десять разів висувала фільми на премію "Оскар", проте жоден із них не потрапив до списку номінантів.

Джерело: https://www.oscars.org/sites/oscars/files/95aa_sl_international_feature_film.pdf