Посольство України займається справою затриманого у Словаччині на запит РФ військовослужбовця ЗСУ, консульський доступ до нього утруднений через російське громадянство

Затриманий у Словаччині на запит РФ військовослужбовець Збройних сил України Альберт Зубрілін має російське громадянство, тому консульський доступ з боку українських дипломатів до нього утруднений, справа перебуває на особливому контролі, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольство України в Братиславі займається справою військовослужбовця Збройних сил України Альберта Зубріліна, якого 14 жовтня було затримано у Словаччині на запит РФ. Зважаючи на те, що Альберт Зубрілін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів утруднений. Водночас наші дипломати допомагають через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт", - повідомив Ніколенко.

Він зазначив, що востаннє вони спілкувалися 6 грудня.

"Українські консули запропонували дружині надати підтримку у її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком. Посольство наразі взаємодіє зі словацькими правоохоронними органами у контексті підготовки до розгляду запиту РФ у суді. Альберта Зубріліна забезпечено адвокатом", - сказав він.

У МЗС також додали, що умови тримання військового є прийнятними.

"Тримаємо справу захисника України на особливому контролі", - заявили в МЗС.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що у Словаччині за розшуковим запитом РФ затримали військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубріліна. Також він заявив, що ситуація "показує бездіяльність МЗС та Міноборони щодо захисту нашої людини".

"Зі мною зв'язалася Ксенія Зубріліна, громадянка України, і повідомила, що вони одружені з 2013 року, відтоді Альберт постійно проживає на території України, у них двоє дітей, з 2015 року Зубрілін має посвідку на постійне проживання на території України і, отже, має усі підстави для набуття громадянства", - написав він у фейсбуці.