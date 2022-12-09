За добу окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область, 8 людей поранено - К.Тимошенко

За добу російські окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область, унаслідок обстрілу обласного центру 8 осіб дістали поранень, повідомляє заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Херсонщина. За добу ворог 68 разів обстріляв область з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ. У Херсоні окупанти влучили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі. 8 мирних жителів дістали поранень", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.