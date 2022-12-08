Мінний терор буде одним із пунктів звинувачення Росії – Зеленський

Одним із пунктів звинувачення проти Росії буде "мінний терор", сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"Це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти", - зазначив він. За словами Зеленського, «терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури».

«Йдеться про більш ніж 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території. Я впевнений: це буде серед пунктів звинувачення проти Росії за агресію - саме мінний терор. Який навіть ще жорсткіший і підліший, ніж ракетний, тому що немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО», - сказав президент.

За його словами, він щойно підписав укази про нагородження державними нагородами посмертно поліцейських, життя яких було віднесено вчора в Херсонській області російськими мінами.

Звання Героя України надано полковнику поліції Михайлу Куратченку. Ордени «За мужність» – капітанам поліції Ігорю Мельнику та Сергію Ненаді та капралу поліції Вадиму Пережку.

«Вони робили все задля безпеки українців. Вже повертаючись після виконання одного із завдань, коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, поліцейські потрапили в мінну пастку», - сказав Зеленський.