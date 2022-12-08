"ArcelorMittal Кривий Ріг" спростовує інформацію Міноборони РФ про нібито ракетний удар по складу з озброєнням на території комбінату

Криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" спростовує інформацію Міністерства оборони РФ про нібито наявність ракетно-артилерійського озброєння на підприємстві, по якому завдали удару окупанти.

"Міністерство оборони Російської Федерації у своєму телеграм-каналі та у відеозверненні спікера прокоментувало нещодавній обстріл російськими ракетами Кривого Рогу й поширило неправду про удар нібито "по складу ракетно-артилерійського озброєння в одному з цехів ArcelorMittal". Це не відповідає дійсності. Окрім факту удару по криворізькому гірничо-металургійному підприємству вночі 5 грудня, інформація міноборони РФ абсолютно неправдива", - констатується в заяві "АМКР" у четвер увечері.

При цьому наголошується, що "АМКР" - частина міжнародної компанії ArcelorMittal, є гірничо-металургійним підприємством, металопродукція якого використовується виключно в мирному будівництві.

"Компанія категорично спростовує наявність на підприємстві складів із військовим озброєнням - будь-якими ракетами або пусковими установками. Внаслідок цього жорсткого удару загинув наш співробітник і ще три людини дістали поранень. Ми категорично протестуємо проти обстрілів мирних приміщень і вбивств українців", - резюмується в заяві підприємства.

Як повідомлялося, АМКР зазнав ракетного удару російських терористів уночі 5 грудня.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".