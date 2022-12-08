Шмигаль: Психологічне відновлення кожної людини - це відновлення усієї України

Під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і за участю першої леді України Олени Зеленської відбулося розширене засідання міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я і надання психологічної допомоги особам, постраждалим унаслідок агресії Росії, повідомляє пресслужба уряду в четвер.

Як зазначив глава уряду, агресивні терористичні дії Росії призводять до катастрофічних наслідків. Це не лише руйнування промисловості та інфраструктури, а і травмування свідомості українців.

"Психологічне відновлення кожної людини - це відновлення всієї України. Тому нам слід зараз фокусуватися на психологічному здоров’ї нації. Держава буде ініціатором, драйвером та координатором створення нової системи надання послуг у сфері психічного здоров’я. Послуг, які будуть надаватися своєчасно, оперативно, ефективно, без бюрократії", - зазначив Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, понад 70% українців відчувають стрес або сильну знервованість. Майже половина вважає, що їм потрібна психологічна допомога.

Перша леді України Олена Зеленська зазначила, що навіть найсильнішим іноді потрібні місяці на боротьбу з власними стереотипами. "Психологічне "не гаразд" - це зараз стан більшості наших співвітчизників. І говорити про це, шукати рішення - нормально, правильно, обов’язково", - зазначила дружина президента.

Перша леді України вже ініціювала Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Програма охопить усі проєкти та напрацювання, організує їх у комплексний та злагоджений механізм. На виконання програми вже розроблено оперативну дорожню карту. Це результат спільної роботи державного сектора, агенцій ООН, міжнародних та українських організацій у координації з ВООЗ.

Глава уряду наголосив, під час побудови нової системи держава спиратиметься на принципи людиноцентричності, доступності та якості послуг, фокусуватиметься на правах людини.