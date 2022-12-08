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17:50 08.12.2022

ДБР України вступило до міжнародної асоціації антикорупційних органів

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ДБР України вступило до міжнародної асоціації антикорупційних органів

Державне бюро розслідувань (ДБР) стало членом Міжнародної асоціації антикорупційних органів (IAACA, офіс у Гонконзі). Таке рішення було ухвалено на 12-х загальних зборах членів цієї організації, повідомило ДБР на своєму офіційному сайті в четвер.

"Членство у Міжнародній асоціації антикорупційних органів сприятиме розширенню зв’язків Державного бюро розслідувань з провідними світовими гравцями, які займаються боротьбою з корупцією. Дасть змогу напрацьовувати спільні міжнародні стратегії та конструктивні дискусії, спрямовані на розбудову інститутів і суспільств і заснованих на доброчесності та верховенстві права", - йдеться в повідомленні.

Міжнародна асоціація антикорупційних органів є незалежною організацією з боротьби з корупцією. Її основною метою є сприяння ефективній імплементації Конвенції ООН проти корупції, ухваленої Генеральною асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року, а також допомога антикорупційним органам з усього світу в запобіганні та боротьбі з корупцією.

На сьогодні понад 150 правоохоронних органів із різних країн і юрисдикцій приєдналися до IAACA на правах членів. Разом із ДБР до асоціації ввійшли антикорупційні органи з Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Аргентини та інших країн.

"Цей крок є черговим свідченням інтеграції вітчизняної та європейської антикорупційних програм", - упевнені в ДБР.

Теги: #асоціація #дбр

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