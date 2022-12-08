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14:53 08.12.2022

Голова ОВА: На Сумщині від російських бомбардувань із початку повномасштабного вторгнення найбільше постраждали 4 громади

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Голова ОВА: На Сумщині від російських бомбардувань із початку повномасштабного вторгнення найбільше постраждали 4 громади

На Сумщині від російських бомбардувань із початку повномасштабного вторгнення найбільше постраждали Охтирська, Тростянецька, Боромлянська, Лебединська громади, а також громади Конотопського району, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

"Найбільше постраждали у нас громади від бомбардувань іще на початку війни (наприкінці лютого - на початку березня): від бойових дій, що відбувалися на території Сумської області, від фізичної присутності тут російських військ - це Охтирська громада, Тростянецька, Боромлянська, громади Конотопського району, Лебединська громада, це такі великі міста, які постраждали найбільше від бомбардувань", – сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у четвер.

Водночас Живицький зазначив, що після звільнення Сумської області постійних обстрілів із боку Російської Федерації зазнають прикордонні громади.

"Характер обстрілів трохи змінюється: ворог частіше використовує реактивні системи залпового вогню, великі калібри (152-мм, якщо міномети, то це 120-мм міномети). До цього вони використовували менші калібри своєї артилерії. І десь з осені більш прицільно б'ють по обсягах критичної інфраструктури (це газорозподільні пункти, це електропідстанції, що розташовуються біля кордону, навіть ціляться в невеликі трансформатори, які живлять одну-дві вулиці або невеликий населений пункт), це склади із зерном, це водяні вежі та житлові будинки. Б'ють по центрах міст, сіл", – уточнив голова ОВА.

Теги: #громади #бомбардування #сумська_область

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