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14:36 08.12.2022

Одеса та Одеський район підключені до електромережі, майже у всіх громадах Одеської області відновлено водопостачання - К.Тимошенко

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Одеса та Одеський район підключені до електромережі, майже у всіх громадах Одеської області відновлено водопостачання - К.Тимошенко

На Одещині триває ліквідація наслідків обстрілу регіону російськими окупантами, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Одеса. Після обстрілів 5 грудня енергетична система міста та населених пунктів навколо постраждала найбільше. Сьогодні працюємо тут на місці. Енергетики провели велику роботу. Ситуацію вдалося стабілізувати, найближчим часом повернемось до планових графіків подачі електроенергії", - написав Тимошенко у телеграмі у четвер.

Він зазначив, що напередодні вночі фахівці знайшли спосіб перепідключити Одесу та Одеський район до електромережі. Також вирішено питання водопостачання та водовідведення "практично у всіх громадах області".

"Звісно, роботи продовжуються, і не лише тут, у всій країні. Росіяни шукають способи посіяти паніку та невдоволення. Ми цього не допустимо. Працюємо 24/7, щоб ліквідувати всі наслідки російських атак", - підсумував він.

Теги: #постачання #ремонти #одеська_область

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