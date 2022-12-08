За місяць в експлуатацію до ЗСУ допущено сім зразків БПЛА українського виробництва - Резніков

За останні 30 днів в експлуатацію до Збройних сил України допущено сім зразків БПЛА українського виробництва, що є результатом цифрової трансформації армії, а також змін правил у сфері залучення інновацій у потреби оборони, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Раніше армія приймала до експлуатації один-два зразки БПЛА за рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БПЛА українського виробництва. Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат", - написав він у фейсбуці.

Раніше ця процедура, за словами міністра, займала 1,5-2 роки. Наразі на розгляді перебувають іще 19 заявок про допуск до експлуатації БПЛА українського виробництва.

"Ми плануємо ухвалити рішення щодо них до кінця року. Зважаючи, що сьогодні БПЛА закуповує Міноборони за бюджетні кошти, фонд United24 та різні волонтерські організації, фактично кожен розробник, у кого є реальний продукт, може знайти ресурси", - зазначив він.