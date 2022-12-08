Прокуратура через суд вимагає повернути землі біля Олексіївського лугопарку у Харкові, виділені за "кооперативною схемою"

Керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова подав до Господарського суду позов з вимогою скасувати рішення міськради та про державну реєстрацію на земельні ділянки поблизу Олексіївського лугопарку, які були виділені за т.зв. кооперативною схемою.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, у квітні 2019 року міськрада безоплатно передала у приватну власність житлово-будівельному кооперативу (ЖБК) дві земельні ділянки по Буковому в'їзду загальною площею 1,38 га та вартістю майже 60 млн грн. Власниками ділянок, виділених за рахунок житлової та громадської забудови, стали п'ять осіб (усі – співробітники поліції).

"На земельних ділянках планувалося будівництво зблокованих будинків для поліцейських, які перебувають у черзі на покращення житлових умов у Харківській міській раді. Але більшість зазначених осіб не перебували на обліку... на покращення житлових умов і навіть не писали заяви про вступ до вищезгаданого кооперативу" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними прокуратури, ЖБК, якому виділили землю, не був житлово-будівельним кооперативом у розумінні вимог глави 5 Житлового кодексу України та ст.41 Земельного кодексу України.

"Зазначений кооператив фактично є обслуговуючим, його мета, порядок створення, організації та діяльності не відповідають вимогам житлово-будівельного кооперативу. Отже, члени кооперативу не мають права на покращення житлових умов", - наголошують у облпрокуратурі.