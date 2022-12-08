Події

06:54 08.12.2022

Відновлення 100% енергосистеми поки що неможливо

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Відновлення 100% енергосистеми поки що неможливо

Відновлення 100% енергосистеми, якою вона була до російського терору, наразі неможливе, сказав у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми та захисту наших електростанцій. Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати – і не забувати всім, що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо", - сказав президент.

Тому, зазначив він, у більшості міст і районів зберігаються графіки відключень.

"Станом на цей вечір більше відключень у Києві та області, на Львівщині, на Житомирщині, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та Закарпатті", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #відновлення #енергосистема

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