Події

18:39 07.12.2022

Сили оборони завдали 13 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

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Сили оборони завдали 13 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Українська авіація впродовж поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, за добу українські військові збили ударний безпілотний літальний апарат типу Shahed-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів, ідеться у зведенні.

Теги: #оборона #удари

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