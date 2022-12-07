Сили оборони завдали 13 ударів по місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Українська авіація впродовж поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, за добу українські військові збили ударний безпілотний літальний апарат типу Shahed-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів, ідеться у зведенні.