Події

16:24 07.12.2022

Унаслідок російських обстрілів Курахового Донецької області 8 людей загинули, ще 5 поранені

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Унаслідок російських обстрілів Курахового Донецької області 8 людей загинули, ще 5 поранені

Унаслідок російських обстрілів Курахового Донецької області 8 людей загинули, ще 5 поранені, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Курахове, Донеччина. Ворог обстріляв населений пункт із реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Вісім людей загинули, п'ятеро - поранені! Інформація оновлюється", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Теги: #обстріл #курахово

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