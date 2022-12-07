Події

16:02 07.12.2022

США залишають за Німеччиною право самостійно вирішувати, яку зброю Берлін хоче постачати Україні, - ЗМІ

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США залишають за Німеччиною право самостійно вирішувати, яку зброю Берлін хоче постачати Україні, - ЗМІ

Сполучені Штати залишають за ФРН право самостійно приймати рішення щодо того, яку зброю Берлін хоче постачати українській армії, повідомляє німецьке видання Frankfurter Algemeine Zeitung із посиланням на прессекретаря Ради нацбезпеки США Адрієнн Вотсон.

"Ми залишаємо це німцям і не звертаємося до них із жодними проханнями", - цитує видання слова з повідомлення Вотсон, яким вона відреагувала на більш ранню публікацію видання, в якій ішлося про те, що радник президента Байдена з питань безпеки Джейк Салліван нібито закликав Німеччину поставити Україні бойові танки Leopard 2.

Уточнюється, що США "високо цінують" уже надану Німеччиною допомогу Україні, яка включає ракетну артилерію, засоби ППО і боєприпаси.

За інформацією видання, заклик Саллівана про передання українській армії німецьких танків пролунав під час його телефонної розмови з радником канцлера ФРН з питань зовнішньої політики Єнсом Плетнером у жовтні.

Теги: #сша #україна #допомога #німеччина

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