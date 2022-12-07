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13:42 07.12.2022

Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах - Кулеба

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Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах - Кулеба

Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах, на всіх конвертах зазначена та сама адреса відправника - автосалон Tesla у німецькому містечку Sindelfingen, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Уже тиждень, як українські посольства та консульства функціонують у режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів, як-от на фото в цьому дописі з Польщі", - написав він у фейсбуці.

Міністр повідомив, що за останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства у Гданську.

Загалом, за словами міністра, уже відомо про 31 випадок у 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).

"На всіх конвертах зазначена та сама адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай відправлення відбувалося з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції", – повідомив Кулеба.

Міністр наголосив, що перебуває на постійному зв'язку зі своїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків погроз.

"Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство. Кампанія терору проти українських дипломатів, яка нині відбувається, безпрецедентна за своїми масштабами не лише в контексті України, а й на світовому рівні. Я не пригадую випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни зазнавали таких масованих атак за такий короткий проміжок часу", - зазначив він.

 

Теги: #мзс #погрози #кулеба

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