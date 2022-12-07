Події

06:59 07.12.2022

Окупанти випустили 226 снарядів по семи ОТГ Сумської області, є постраждалі

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Окупанти випустили 226 снарядів по семи ОТГ Сумської області, є постраждалі

Російські окупанти випустили 226 снарядів протягом вівторка у сім ОТГ Сумської області, є постраждалі, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"226 снарядів і мін російський ворог випустив протягом дня по прикордонню. Під обстрілами було 7 громад", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Зокрема ворог чотири рази обстріляв Есманську громаду. Загалом 20 мін, 60 снарядів із "Градів" та ще 12 із ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах.

Постраждав 69-річний місцевий мешканець – отримав осколкове поранення. У нього рвана рана щоки, чоловікові надали допомогу на місці. Також, наразі, відомо щонайменше про три пошкоджені житлові будинки. В одному з них – пожежа.

У Миропільській громаді було два мінометні обстріли зі 120 мм калібру (загалом 37 "прильотів").

По Шалигінській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Було 30 "прильотів".

По Хотинській громаді ворог бив одночасно із самохідної артилерійської установки (САУ) 122 мм калібра (4 снаряди) та мінометів (13 мін). У результаті обстрілу пошкоджено лікарню та дитячий садок. У лікарні внаслідок обстрілу виникла пожежа.

У Юнаківській громаді було 12 "прильотів" з мінометів з території Росії та ще 13 - із САУ.

Водночас, Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (15 "прильотів").

У Краснопільській громаді росіяни обстріляли прикордоння із САУ 120 мм калібру. Розірвалися 20 снарядів.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #сумська_область

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