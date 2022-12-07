На Харківщині внаслідок обстрілу загинула завідувачка сільського будинку культури, її чоловік у реанімації

У Борівській громаді Харківської області внаслідок ворожого обстрілу загинула завідувачка Загризівського сільського будинку культури, її чоловіка важко поранено.

"Внаслідок прямого влучення в житловий будинок у селі Загризове, у своєму будинку загинула місцева мешканка Ольга Євгенівна Довгопола. Її чоловік отримав тяжкі поранення і зараз перебуває в реанімації", - повідомляє Борівська селищна рада.