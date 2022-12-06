Не варто будувати прогнози війни за погодою - Маляр

Погода вносить свої корективи, проте не варто будувати прогнози війни за погодою, зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Справді, погода вносить свої корективи, безперечно. Тому що від погоди залежить, наскільки можна керувати технікою, наскільки можна застосовувати певну техніку", - сказала Маляр в ефірі телемарафону у вівторок увечері.

Водночас вона наголосила, що "не варто будувати прогнози війни за погодою".

"Це буде не коректно", - додала заступник міністра.

Також вона наголосила, що українська армія безпрецедентно швидко навчилася використовувати нові види озброєння.

"Зараз ми перейшли в ту фазу, коли до великого вторгнення нас вчили, як воювати, а зараз нам є чого навчати інші армії світу", - сказала Маляр.