СБУ: Брат ексдепутата Царьова отримав реальний термін ув'язнення і проситься на обмін

Брата колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова засуджено до реального терміну ув'язнення за підготовку вибухів у Дніпропетровській області, він проситься на обмін до РФ, повідомляє СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки до реального строку ув’язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проєкту "новоросія" Олега Царьова", - йдеться у повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, співробітники служби затримали його у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі.

"Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до п'яти років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні рашистів", - уточнюється в повідомленні.

У спецслужбі зазначають, що, за даними слідства, зловмисник виконував завдання російських спецслужб зі дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області – для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об'єктах транспортної та критичної інфраструктури.

"За це окупанти обіцяли йому "крісло" голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника і встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності", - інформують у СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.