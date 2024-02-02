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12:28 02.02.2024

Суд заарештував нерухомість ексдепутата Царьова загальною вартістю майже 500 млн грн - СБУ

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Суд заарештував нерухомість ексдепутата Царьова загальною вартістю майже 500 млн грн - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд заарештував квартиру, земельну ділянку та два майнових комплекси колишнього народного депутата Олега Царьова, причетного до фінансування збройної агресії РФ, повідомляє пресслужба СБУ.

"Ідеться про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов. Загальна вартість арештованої нерухомості "ексрегіонала" становить майже пів мільярда гривень", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначається, що блокування активів екснардепа дасть змогу запобігти їх перереєстрації на підставних осіб, щоб уникнути подальшої конфіскації майна.

Слідство встановило, що після окупації Криму Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства країни-агресора, і в такий спосіб той сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету РФ у вигляді "податків".

"Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання рф, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові", - наголошують у СБУ.

На підставі зібраних доказів правоохоронці додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії екснардепа за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Правоохоронці продовжують комплексні заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності за злочини проти України, оскільки той переховується від українського правосуддя на тимчасово окупованій території.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #нерухомість #царьов

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