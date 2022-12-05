"Укренерго" анонсувало аварійні відключення в усіх областях України через зниження потужності генерації внаслідок обстрілів РФ

НЕК "Укренерго" анонсувала застосування аварійних відключень електроенергії через тимчасове зниження потужності генерації внаслідок восьмої масованої ракетної атаки російських агресорів.

"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів у найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту е/е в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням ресурсу в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень", – йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці в понеділок увечері.

Зазначено, що спочатку електроенергію подаватимуть на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

У період відсутності електроенергії компанія просить подбати про себе і рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поруч.

Водночас у НЕК зазначили, що наразі ситуація складна, але контрольована, наголосивши, що енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.

"Ремонтні бригади "Укренерго" разом із колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах Одеської та інших областей", – описав ситуацію системний оператор.

Там пояснили, що диспетчери та інженери "Укренерго" працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами.

"Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, раніше низка мережевих операторів повідомила про застосування аварійних графіків через обстріли. Знеструмленими після ударів залишалися Одеса та Одеський район, а також Житомир та Сумська область.