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19:31 05.12.2022

Кабмін збільшив ліміт портфельних держгарантій держбанкам майже на 3 млрд грн за рахунок інших банків

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Кабмін збільшив ліміт портфельних держгарантій держбанкам майже на 3 млрд грн за рахунок інших банків

Уряд України надав шести банкам, які беруть участь у програмі кредитування під державні гарантії на портфельній основі, додатково 2,91 млрд грн держгарантій, зокрема чотирьом державним банкам – 2,83 млрд грн, за рахунок зменшення держгарантій недержавним банкам.

Відповідну постанову Кабінету Міністрів №130 від 29 листопада оприлюднено на його сайті.

Згідно з документом, ліміт Ощадбанку та ПриватБанку збільшено на 795 млн грн, Укргазбанку – на 615,9 млн та Укрексімбанку – на 620,9 млн грн.

Крім того, вперше включено до програми Полтава-Банк - 60 млн та Асвіо Банк – 25 млн грн.

Водночас на 900 млн грн знижено ліміт держгарантій ПроКредитбанку, на 500 млн грн – ТАСкомбанку, на 250 млн грн – Кредобанку, на 245 млн грн – ОТП Банку, по 150 млн грн – Банку Кредит-Дніпро та Райффайзен Банку, на 140 млн грн – ПУМБ.

Крім того, у менших обсягах було знижено ліміти ще півтора десяткам банків, а з програми 2022 року виключено банки "Південний" (26 млн грн), Укрбудінвестбанк (8 млн грн) та А-Банк (7 млн грн).

Як повідомлялося, станом на 1 листопада 2022 року 27 банків обслуговували 15,24 тис. кредитів за програмою державних гарантій на портфельній основі на суму 49,04 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, частково забезпечені держгарантіями на портфельній основі, сягнули 29,21 млрд грн, це 83% від загального ліміту наданих гарантій (35,014 млрд грн).

За кількістю кредитів лідирував ПриватБанк – 10 395 кредитів на загальну суму 15,72 млрд грн, що становило 95% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів був Ощадбанк – 2071 кредит на загальну суму 8,08 млрд грн (93% від ліміту банку).

В Укрексімбанку загальний ліміт становив майже 4 млрд грн, в Укргазбанку - 4,16 млрд грн.

 

Теги: #банки #перерозподіл #держгарантії

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