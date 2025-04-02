Інтерфакс-Україна

Події

09:51 02.04.2025

Кабмін врегулював перерозподіл та повернення гуманітарної допомоги

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Кабмін врегулював перерозподіл та повернення гуманітарної допомоги

Кабінет міністрів України підтримав постанову, яка регулює порядок перерозподілу гуманітарної допомоги між набувачами-юридичними особами, а також її повернення донору, якщо вона не може бути використана за призначенням.

"Нові порядки знімають низку обмежень, що дозволить оперативніше надавати допомогу тим, хто цього потребує найбільше, ефективніше розподіляти ресурси та спрямовувати її тим, для кого вона є актуальною", - йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

Відзначається, що відтепер для перерозподілу гуманітарної допомоги набувач, що її передає, надсилатиме отримувачу відповідний запит у паперовій або е-формі, додаючи до нього лист від іншого набувача із згодою прийняти допомогу та переліком категорій кінцевих набувачів, які потребують підтримки. 

Згідно з постановою, такий запит розглядається протягом 10 робочих днів із дати надходження, а для отримувачів медичної гуманітарної допомоги — до 20 робочих днів.

Зазначається, що причиною для відмови може бути, наприклад, подання неповного пакету документів або неможливість використати допомогу за її цільовим призначенням. 

Далі набувач, що передає, протягом 5 робочих днів після перерозподілу гуманітарної допомоги надсилає отримувачу завірені копії документів, що підтверджують цей факт. 

Крім того, для випадків, коли гуманітарну допомогу неможливо використати за цільовим призначенням, розроблено спеціальний порядок її повернення донору.

"Так, товари, визнані гуманітарною допомогою та ввезені в Україну, можуть бути повернені донору в митному режимі експорту. Для цього потрібно подати митну декларацію за формою єдиного адміністративного документа. Серед документів, які подає отримувач гуманітарної допомоги митному органу, має бути лист від донора про згоду на повернення товарів за рахунок його коштів", - розповіли у відомстві.

Серед іншого зміни, внесені постановою, передбачають можливість редагувати помилки у декларації на ввезення гуманітарної допомоги при перетині кордону, однак це не стосується випадків, коли виявлені порушення митних правил або відсутні документи, що підтверджують таку необхідність. 

Крім того, зʼявилася можливість змінювати дані про отримувача гуманітарної допомоги, зазначених у графах 1-3 декларації, у разі якщо є на це погодження донора.

Теги: #повернення #перерозподіл #гумдопомога

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