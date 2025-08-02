Інтерфакс-Україна
Інвестиції
11:28 02.08.2025

Шмигаль заявив про збільшення інвестицій в українські дрони: затверджено рішення про перерозподіл коштів

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Шмигаль заявив про збільшення інвестицій в українські дрони: затверджено рішення про перерозподіл коштів
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

На виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача Міноборони України затвердило рішення про перерозподіл коштів на потреби українського війська.

Як повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у телеграм, 8 млрд грн підуть на нагальні потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту "Лінія дронів", та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах.

"Це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів як "Птахи Мадяра", К2, "Рарог", "Ахіллес", "Немезіс", "Чорний ліс". Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тисяч ворожих цілей", - йдеться у дописі.

Крім того, 1 млрд грн спрямовується на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики.

"Окремо над питанням фінансування проєкту "Лінія дронів" працюємо з партнерами. У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників", - написав Шмигаль.

Завдяки цьому інструменту державний "Ощадбанк" уже надав банківських гарантій за контрактами на суму 837 млн євро, зазначив міністр.

Теги: #дрони #перерозподіл #інвестиції

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