Інтерфакс-Україна
Події
15:37 25.06.2025

Кабмін перерозподілив 34 млн грн на забезпечення функціонування НВМК

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Кабмін перерозподілив 34 млн грн на забезпечення функціонування НВМК

Кабінет міністрів перерозподілив 34 млн 70,3 тис. грн на забезпечення належного функціонування державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, збільшено обсяг видатків споживання за програмою "Забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів" на 10 млн 214,5 тис. грн та встановлення видатків розвитку за зазначеною програмою на 23 млн 855,8 тис. грн з метою забезпечення належного функціонування державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Відзначається, що дані кошти перерозподілені за рахунок зменшення обсягу видатків споживання за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

В серпні НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва.

В НВМК 31 грудня 2024 року заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави.

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво 1-го пускового комплексу першої черги кладовища завершено. Перші почесні поховання плануються найближчим часом.

Комісія Антимонопольного комітету України (АМКУ) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зобов'язала держустанову "Національне військове меморіальне кладовище" скасувати рішення про визначення ТОВ "Будівельна фірма Паритетбудінвест" переможцем попереднього тендеру на будівництво 2-ої черги НВМК, так як тендерна пропозиція не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі. 16 червня рішення АМКУ було виконано, шляхом скасування рішення про визначення переможця. 17 червня ДУ "НВМК" оголосило повторний тендер.

20 червня в Мінветеранів заявили, що аерші почесні поховання (перепоховання) на території НВМК плануються найближчим часом.

Теги: #кабмін #нвмк #перерозподіл

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