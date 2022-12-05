У Бахмуті залишається 12 тис. жителів, місто без світла й газу, закуплені генератори

Більшість населення м.Бахмут Донецької області евакуювалися, проте 12 із 81 тисячі осіб місцевого населення досі залишаються у місті, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Люди в Бахмуті більшість виїхали, евакуювалися, тому що це пряма загроза життю та здоров'ю. Якщо за кількістю, то зараз там близько 12 тис жителів у Бахмуті - це в місті, в якому проживала 81 тисяча станом на 24 лютого поточного року" , – розповів Кириленко в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За його словами, електро- і газопостачання в Бахмуті відсутнє, проте для мешканців закуплені генератори, дрова та інші засоби опалення.

"Звичайно, електропостачання, газозабезпечення просто неможливо відновити – якщо йде відновлення електропостачання, ворог навмисне саме б'є лініями електромереж для того, щоб не було електроживлення. Але альтернативні джерела від генераторів до дров, до альтернативних видів опалення, вони закуплені із місцевого бюджету, також є відповідна державна субвенція", – розповів Кириленко.