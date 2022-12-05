Події

19:21 05.12.2022

ППО України збила 60 із 70 ракет у понеділок – Данілов

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ППО України збила 60 із 70 ракет у понеділок – Данілов

Загалом по Україні в понеділок було випущено 70 ракет, 60 із них збито, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону в понеділок.

"Постраждали об'єкти критичної інфраструктури, пов’язані з енергетичною галуззю. Упевнений, що наші фахівці відремонтують найближчим часом те, що знищено цим обстрілом. Будуть невеликі проблеми з Одеською областю, в інших регіонах ми не бачимо проблем", - сказав він.

За словами Данілова, "кількість ракет у ворога не збільшується. Ми розуміємо, з якої партії і в якому році виготовлялися ці ракети".

Теги: #обстріл #данілов

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