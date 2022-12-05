Події

14:58 05.12.2022

Російські окупанти обстріляли село в Запорізькій області, двоє людей загинули, двох поранено - К. Тимошенко

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Російські окупанти обстріляли село в Запорізькій області, двоє людей загинули, двох поранено - К. Тимошенко

 Російські окупанти обстріляли с. Новософіївка у Запорізькій області, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

"Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події", - написав Тимошенко у телеграм-каналі.

Пізніше Тимошенко уточнив, що внаслідок удару постраждали чотири особи.

"Двоє осіб загинули, двох поранено. Інформація уточнюється", - написав він.

 

 

Теги: #жертви #обстріли #сумська_область

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