Вилетіли стратегічні бомбардувальники ворога, можливі кілька хвиль атак - спікер командування Повітряних сил

Вилетіли стратегічні бомбардувальники ворога, може бути кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети територією України та заплутати дії української протиповітряної оборони, повідомив речник Командування ЗС ЗСУ Юрій Гнат.

"Потрібно зберігати спокій, на сьогоднішній день, берегти себе, йти в укриття. Тут уже не тренування, ракети вже запущені. РФ продовжує робити те, що вона почала робити 10 жовтня - бити по об'єктах, перш за все, критичної інфраструктури. Знаємо інформацію, що сьогодні була "бавовна" на аеродромі Енгельс, і одразу ж після цього почалася метушня на аеродромі. Можливо, з цим і не пов'язано, але бачимо, що вилетіли стратегічні бомбардувальники, тому вже перша хвиля ракет пішла", - сказав Гнат в ефірі національног телемарафону в понеділок.

Спікер Командування ЗС ЗСУ уточнив, що таких хвиль може бути кілька, щоб розосередити ракети територією України та заплутати дії української ППО.

Також він зазначив, що вже є інформація щодо роботи протиповітряної оборони.