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10:50 05.12.2022

Два підприємства в Івано-Франківській області, що належать громадянам РФ, передано АРМА

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Два підприємства в Івано-Франківській області, що належать громадянам РФ, передано АРМА

За ініціативою Державного бюро розслідувань суд передав в управління АРМА два підприємства в Івано-Франківській області, що належать громадянам РФ, повідомляє ДБР.

"За клопотанням ДБР в управління держави передано завод та виробничо-складський комплекс на Івано-Франківщині, власниками яких є громадяни Росії. Йдеться про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тис. кв. м", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в понеділок.

У повідомленні зазначається, що раніше за ініціативою ДБР суд заарештував частки в статутних капіталах цих підприємств вартістю близько 70 млн грн.

"Слідство встановило, що їхніми фактичними власниками є громадяни Росії. Вони намагалися приховати це аби уникнути конфіскації майна у дохід держави. Росіяни створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств", - інформують у бюро.

Також встановлено, що ці підприємства ухилялися від сплати податків.

Триває розслідування за фактом ухилення від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України), сума таких збитків держбюджету може сягнути десятків мільйонів гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Теги: #підприємства #арма

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