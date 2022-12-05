Вертоліт і 540 окупантів знищили українські військові за минулу добу - Генштаб ЗСУ

Російський агресор втратив в Україні минулої доби 540 осіб особового складу, один вертоліт та вісім ББМ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.12 орієнтовно становили: особового складу – майже 91 690 (+540) осіб ліквідовано, танків – 2 924 (+2) од., бойових броньованих машин – 5 900 (+8) 6) од., артилерійських систем – 1 914 (+6) од., РСЗВ – 395 (+0) од., засобів ППО ‒ 211 (+1) од., літаків – 281 (+0) од., вертольотів – 264 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 582 (+9), крилатих ракет - 531 (+0), кораблів/катерів - 16 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 4 497 (+18) од., спеціальної техніки - 163 (+0)", - ідеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.