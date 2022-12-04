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13:56 04.12.2022

Даних про створення ударних груп білоруської армії для наступу на Україну поки що немає - Силкін

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Даних про створення ударних груп білоруської армії для наступу на Україну поки що немає - Силкін

Збройні Сили України не мають даних про створення ударних груп білоруської армії, які могли б безпосередньо взяти участь у російському вторгненні в Україну, заявив речник командування Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін.

В ефірі національного телемарафону в неділю Силкін, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи може означати візит міністра оборони РФ Шойгу до Мінська те, що Білорусь незабаром може безпосередньо взяти участь у російському вторгненні в Україну, зазначив, що зазначений візит був демонстративним, оскільки ЗСУ не мають даних про створення ударних груп білоруської армії, які могли б взяти участь у бойових діях.

"Однак він (візит – ІФ-У) продемонстрував, що Білорусь готова постачати засоби захисту, медичне обладнання для спільного угруповання регіональних військ (Білорусі та РФ – ІФ-У). У майбутньому, ймовірно, відбудуться спільні навчання цього угруповання, буде створено спільні пункти управління", - зазначив спікер.

Водночас, за його словами, наразі в Білорусі вже йде створення Південного оперативного командування для т.зв. "стримування наступу з боку України".

Водночас Силкін також уточнив, що Україна має чіткі підтвердження того, що білоруські аеродроми використовуються для базування російських БПЛА як розвідувального, так і ударного типів.

Крім того, спікер повідомив, що наразі на території Білорусі триває розгортання засобів ППО – комплексів С-300 і С-400. "Не виключено, що вони будуть використовуватися для завдання ракетних ударів по Україні, зокрема по Волинській області та Поліських районах", - підсумував Силкін.

Теги: #війна #зсу #білорусь

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