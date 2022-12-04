ВМС ЗСУ: У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих носії крилатих ракет "Калібр" , у Середземному морі таких кораблів 5

Станом на 04.12.2022 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 21 ворожий корабель, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети, повідомили Військово-морські сили ЗСУ у соцмережі Фейсбук.

Зазначається, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, тримаючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.