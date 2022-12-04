Події

13:33 04.12.2022

Проїзд мостом у селі Давидів Брід на Херсонщині відновлено - голова ОВА

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 У Херсонській області в селі Давидів Брід відновили проїзд раніше зруйнованим місцевим мостом, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Військові Державної спеціальної служби транспорту спільно з ТОВ "Дортехнологія" відновили проїзд повністю зруйнованим мостом у селі Давидів Брід на автомобільній дорозі місцевого значення про 220409 Кочубеевка – Давидів Брід", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, рух мостом для автотранспорту тепер відкрито.

"Розчищення та ремонт доріг на деокупованій Херсонщині триває!", - підсумував глава ОВА.

 

Теги: #херсонська_область

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