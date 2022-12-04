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13:03 04.12.2022

Міноборони здійснило необхідні закупівлі зимової форми - заступник міністра

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Міноборони здійснило необхідні закупівлі зимової форми - заступник міністра

 Міністерство оборони здійснило необхідні закупівлі зимової форми, наразі вирішуються певні питання з її логістикою, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Форма зимова закуплена на всіх. Є певні проблеми з логістикою", – сказала вона на волонтерському саміті "ЗСУ та волонтери - Шлях нескорених" у Києві у неділю.

Маляр також зазначила, що на складах ЗСУ створено резерв з 200 тис. бронежилетів і 100 тис. касок.

Заступник міністра зазначила, що рішення про розподіл амуніції зі складів ЗСУ ухвалює згідно з тими пріоритетами, які у них є.

Загалом Маляр зазначила, що за 9 місяців війни Міноборони і державі вдалося вирішити основні проблеми забезпечення, пов'язані з тим, що до війни чисельність Збройних сил становила 261 тис., а наразі, "як кажуть, близько 1 млн", зокрема, своєчасно виплачується грошове забезпечення.

Водночас заступник міністра наголосила, що Міноборони і ЗСУ, як і раніше, зацікавлені в широкій співпраці з волонтерами, і це питання тільки напередодні обговорювалося на зустрічі з головнокомандувачем і начальником Генштабу.

Вона нагадала, що при Міноборони досить давно була створена Рада волонтерів, і зазначила, що, ймовірно, є необхідність в її оновленні і підвищенні ефективності координації.

Серед тем, які порушуються на форумі, – правова безпека волонтерів, актуальність якої різко зросла після частих за останні місяці випадків відкриття кримінальних справ проти волонтерів.

Крім того, як наголошується в пресрелізі волонтерського саміту з посиланням на голову тимчасової слідчої парламентської комісії Сергія Козиря, існує невідповідність ухвалених урядом постанов, що регулюють обіг гуманітарної допомоги в Україні у воєнний час, із законом "Про гуманітарну допомогу".

"Це призводить до відсутності підзвітності та прозорості у сфері обігу гуманітарної допомоги та може викликати корупційні ризики. Тому наша місія - захистити і вдосконалити закони, права одержувачів і набувачів гуманітарної допомоги, права волонтерів", – наголосив депутат.

Серед інших питань саміту - ввезення в Україну товарів подвійного призначення, податкова лібералізація та держгарантії для волонтерів, банківське регулювання операцій з купівлі за кордоном товарів для оборони волонтерами та валютний нагляд під час ввезення гуманітарної допомоги та товарів для ЗСУ.

Волонтерський саміт організовано ГО "Українська спілка активістів Майдану "Нескорені" в рамках проєкту "Ініціатива соціальної підтримки громадянського суспільства України", що реалізується ІСАР "Єднання" в консорціумі з українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права за підтримки USAID.

Теги: #форма #зсу #мыноборони

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