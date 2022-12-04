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12:56 04.12.2022

В Україні очікується прохолодна, місцями дощова погода і поривчастий вітер

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В Україні очікується прохолодна, місцями дощова погода і поривчастий вітер

Найближчої доби в Україні очікується прохолодна погода, місцями зі снігом, дощем і поривчастим вітром.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 5 грудня, в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні вдень місцями невеликий дощ і мокрий сніг. У північних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях та на крайньому півдні країни вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла (на Закарпатті вдень 2-7° тепла); на решті територій вночі 5-10° морозу, у східних та північно-східних областях до 13° морозу; вдень 1-6° морозу.

У Києві в понеділок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 5 грудня найвища температура вдень (14,7°) була в 2008 році, найнижча вночі (-19,3°) в 1902 році.

У вівторок вдень, 6 грудня, у західних областях дощ та мокрий сніг. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Температура у західних областях вночі та вдень близько 0°, вдень у Прикарпатті 1-5° тепла, у Закарпатті до 8° тепла; на решті території вночі 4-9° морозу (на Лівобережжі 10-15° морозу), вдень 0-5° морозу, на півдні Одеської області 1-6° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.

Теги: #укргідрометцентр

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