Події

12:17 04.12.2022

У Києві та Київській області тривають екстрені відключення е/е, планові графіки поки що не працюють - ДТЕК

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У Києві та Київській області тривають екстрені відключення е/е, планові графіки поки що не працюють - ДТЕК

Екстрені відключення електроенергії тривають у Києві та області у неділю, 4 грудня, графіки планових відключень поки що не діють, повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки що не діють", - йдеться на сайті.

Також, згідно з інформацією ДТЕК, у Київській області в неділю теж діють аварійні відключення електроенергії, відповідно, планові графіки відключень не працюють.

Енергетики ДТЕК разом з фахівцями НЕК "Укренерго" та іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

 

 

Теги: #енергетика #дтек

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