Події

12:15 04.12.2022

У с. Василівка окупанти два дні тримали в заручниках мирних жителів за спробу проїзду через блокпост - мер Федоров

1 хв читати
У с. Василівка окупанти два дні тримали в заручниках мирних жителів за спробу проїзду через блокпост - мер Федоров

 У с.Василівка Запорізької області окупанти тримали в заручниках протягом двох днів цивільних осіб за спробу проїхати через ворожий блокпост, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграм-каналі.

"Окупанти майже 2 дні протримали у заручниках цивільних осіб, які намагалися проїхати через ворожий блокпост у Василівці", - пише він.

За словами мера, 2 грудня російські військові змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги.

"Але продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили. Деяких одразу депортували у бік Запоріжжя. А деяких "покатали". Спочатку повезли в комендатуру окупованого Мелітополя, а потім повернули назад до Василівки", - уточнив Федоров.

За його словами, до всіх людей окупанти застосували тотальний огляд. Крім того, до окремих мирних жителів застосовували фізичну силу.

" При цьому все в стилі рашистів: жодних пояснень - тільки груба розмова і насилля. Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя", - зазначив мер.

 

Теги: #окупація #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 04.12.2022
Із 1 січня на окупованих територіях Луганської області мають намір вивести гривню - Луганська ОВА

Із 1 січня на окупованих територіях Луганської області мають намір вивести гривню - Луганська ОВА

08:17 04.12.2022
Ворог продовжує атакувати ракетами Запорізький район, є пошкодження

Ворог продовжує атакувати ракетами Запорізький район, є пошкодження

13:33 30.11.2022
Окупанти розстріляли родину в Голій Пристані – мер Олешків

Окупанти розстріляли родину в Голій Пристані – мер Олешків

10:32 29.11.2022
СБУ затримала ворожого коригувальника, який "наводив" ракети для повторних ударів по інфраструктурі Запорізької області

СБУ затримала ворожого коригувальника, який "наводив" ракети для повторних ударів по інфраструктурі Запорізької області

20:06 28.11.2022
Дитячого письменника Володимира Вакуленка було вбито під час окупації Харківщини

Дитячого письменника Володимира Вакуленка було вбито під час окупації Харківщини

19:30 27.11.2022
Президент "Енергоатома": Окупанти, ймовірно, готуються до відходу із ЗАЕС

Президент "Енергоатома": Окупанти, ймовірно, готуються до відходу із ЗАЕС

09:45 24.11.2022
У Запорізькій області позапланово знеструмили частину споживачів - обладміністрація

У Запорізькій області позапланово знеструмили частину споживачів - обладміністрація

07:56 23.11.2022
З-під завалів пологового відділення Вільнянської лікарні в Запорізькій області врятовано двох людей, загинуло немовля

З-під завалів пологового відділення Вільнянської лікарні в Запорізькій області врятовано двох людей, загинуло немовля

07:07 23.11.2022
Уночі окупанти обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні, загинуло немовля

Уночі окупанти обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні, загинуло немовля

11:43 22.11.2022
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, одна людина загинула

Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові, одна людина загинула

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 550 військовослужбовців, 5 танків і 2 артсистеми - Генштаб ЗСУ

ЗС України за добу відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів

Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

Зеленський назвав граничну ціну $60 за барель російської нафти несерйозною

У Великій Британії, ймовірно, затримали російського бізнесмена Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей

ОСТАННЄ

Міноборони здійснило необхідні закупівлі зимової форми - заступник міністра

В Україні очікується прохолодна, місцями дощова погода і поривчастий вітер

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Російські окупанти за добу втратили в Україні близько 550 військовослужбовців, 5 танків і 2 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Ворог обстріляв дві громади Сумської області після опівночі – голова ОВА

У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів, зокрема з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена - глава ОВА

У Києві та Київській області тривають екстрені відключення е/е, планові графіки поки що не працюють - ДТЕК

Із початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 454 військових злочини - поліція

Глава Міноборони РФ Шойгу літав до Мінська, щоб примусити Білорусь продовжувати підтримувати російську агресію проти України - ISW

У Херсонській області триває розмінування територій, обстежено понад 1200 га - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА