У с. Василівка окупанти два дні тримали в заручниках мирних жителів за спробу проїзду через блокпост - мер Федоров

У с.Василівка Запорізької області окупанти тримали в заручниках протягом двох днів цивільних осіб за спробу проїхати через ворожий блокпост, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграм-каналі.

"Окупанти майже 2 дні протримали у заручниках цивільних осіб, які намагалися проїхати через ворожий блокпост у Василівці", - пише він.

За словами мера, 2 грудня російські військові змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги.

"Але продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили. Деяких одразу депортували у бік Запоріжжя. А деяких "покатали". Спочатку повезли в комендатуру окупованого Мелітополя, а потім повернули назад до Василівки", - уточнив Федоров.

За його словами, до всіх людей окупанти застосували тотальний огляд. Крім того, до окремих мирних жителів застосовували фізичну силу.

" При цьому все в стилі рашистів: жодних пояснень - тільки груба розмова і насилля. Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя", - зазначив мер.