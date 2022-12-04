Події

11:13 04.12.2022

У Херсонській області триває розмінування територій, обстежено понад 1200 га - голова ОВА

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Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що наразі вибухотехніки Нацполіції та піротехніки ДСНС обстежили понад 1 200 га території регіону, виявлено та знищено тисячі вибухонебезпечних предметів.

"Наразі вибухотехніки Нацполіції обстежили 523 гектари територій, на яких вилучили 4 200 вибухонебезпечних предметів та знищили 1 250. Піротехніки ДСНС обстежили територію загальною площею 753 гектари, виявили та знешкодили 7300 вибухонебезпечних предметів", - написав Янушевич у телеграмі в неділю вранці.

 

Теги: #херсонська_область

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