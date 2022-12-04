Події

05:52 04.12.2022

У Херсоні обладнають цілодобову пекарню для забезпечення хлібом мешканців міста і військових

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У Херсоні планують запустити пекарню, яка забезпечуватиме хлібом мешканців міста, а також підрозділи Збройних сил України, повідомила пресслужба "Європейської солідарності".

"Пекарню планують запустити вже за тиждень, кажуть волонтери. Половина хліба призначена для підрозділів ЗСУ, друга половина безкоштовно роздаватиметься херсонцям", - йдеться у повідомленні.

П'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час свого візиту до Херсона та зустрічі з місцевими активістами ГО "Справа громад" зазначив, що наразі виробництво пекарні потрібно забезпечити якісною водою, тому там оперативно зроблять свердловину та встановлять систему очищення.

"Ми зараз побачили прив'язку, розташування. Я прийняв рішення, що ми привеземо обладнання і зробимо свердловину. Ми поставимо систему хімводоочищення так само, як ми робили в Миколаєві. Генератор потужний - його вистачить на насоси, роботу хімводоочищення та забезпечення потужності для роботи пекарні" – пояснив він.

Порошенко сподівається на організацію цілодобової роботи пекарні, половина продукції якої, за його словами, йтиме на забезпечення мешканців Херсона свіжим хлібом. "Тому що зараз найближча точка, звідки до Херсона привозиться хліб – десь поблизу Миколаєва", – пояснив він.

"Менш ніж три тижні тому тут була русня. І лише зусиллями українців, зусиллями ЗСУ їх викинули. Але вони не заспокоїлися – підірвали всі об’єкти критичноі інфраструктури, енергозабезпечення, водозабезпечення. Підірвали котельні, які дають тепло. І зараз продовжують обстріли Херсона з лівого берега артилерією, системами залпового вогню і навіть мінометами долітають сюди. Який вихід з цього? Треба йти далі по лівому берегу, продовжувати контрнаступ. Допомагати ЗСУ. І не зупинятися на межах Херсонської області", – наголосив політик.

 

 

 

Теги: #херсон #обладнання #пекарня

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