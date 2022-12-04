Події

05:28 04.12.2022

Окупанти вдарили з мінометів по Есманській громаді Сумщини

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Окупанти вдарили з мінометів по Есманській громаді Сумщини

Російські окупанти вдарили з мінометів по Есманській громаді Сумщини, пошкоджено майстерню підприємства та лінію електропередач, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни обстріляли Есманську громаду. По одному з прикордонних сіл ударили з мінометів 120 мм калібру", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, 4 міни розірвалися на нашій території.

Живицький зазначив, що в результаті обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.

 

 

 

Теги: #пошкодження #сумська_область

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