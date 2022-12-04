Події

01:30 04.12.2022

У "Слузі народу" озвучили вимоги для РФ на випадок переговорів

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У "Слузі народу" озвучили вимоги для РФ на випадок переговорів

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перерахував низку вимог до РФ, після чого Україна готова сісти за стіл переговорів.

"Україна готова забезпечити росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни; виплатити репарації; покарати всіх військових злочинців; добровільно здати ядерну зброю", - написав Арахамія у телеграм-каналі.

"Після цього ми готові сісти за стіл переговорів та поговорити про гарантії безпеки", - додав він.

Теги: #рф #україна #переговори #арахамія

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