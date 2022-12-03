Події

15:42 03.12.2022

Варшава заявила, що виставлений на торги в Німеччині Кандинський був вкрадений

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Німецький аукціонний дім призупинив продаж акварелі художника-абстракціоніста Василя Кандинського після того, як влада Польщі заявила, що полотно було вкрадено.

Як повідомляє Associated Press, польське Міністерство культури і національної спадщини повідомило аукціонному дому Grisebach про те, що картина була викрадена з експозиції Національного музею у Варшаві в 1984 році.

Картина 1928 року "Без назви" була продана майже за 390 тис.євро. Експерти аукціонного дому встановили, що робота кілька десятиліть належала продавцю. До цього вона виставлялася на продаж на аукціоні в Лондоні на початку 1980-х.

У Grisebach наголошують, що були сповіщені Варшавою до аукціону, але дійшли висновку, що причин його скасовувати немає. Проте представники дому зв'язалися з продавцем і покупцем для додаткових консультацій, щоб точно визначити статус картини.

У польському міністерстві заявляють, що Національний музей купив роботу Кандинського на аукціоні в 1982 році, а в 1984-му вона була вкрадена. У цьому ж році її продали на аукціоні в Лондоні і відвезли в США. У 1988 році полотно повернулося в Європу і було продано на аукціоні в Мюнхені.

Теги: #картина #крадіжка

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