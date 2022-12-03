ЄС створює кіберлабораторію для ЗСУ

ЄС профінансував і поставив обладнання для кіберлабораторії, програмне і апаратне забезпечення безпеки для Збройних сил України - кіберлабораторія відкрилася в Києві в п'ятницю, повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків.

Ця кіберлабораторія "забезпечить навчальне середовище для перевірки і зміцнення практичних навичок військових фахівців з кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і моделювання в реальному часі, які допоможуть швидше і ефективніше виявляти, відстежувати і захищатися від майбутніх кібератак", - йдеться в повідомленні.

Лабораторію відкрили за програмою допомоги в рамках Європейського фонду миру.

Європейський фонд миру - це позабюджетний інструмент, спрямований на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, будувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку, дозволяючи проводити заходи з нарощування потенціалу військових суб'єктів, а також надаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для цілей безпеки в рамках Спільної зовнішньої політики і політики безпеки (СЗПБ).

15 грудня 2021 року ЄС ухвалив програму допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки ЗСУ на суму 31 млн євро, зокрема на кіберзахист.