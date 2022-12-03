Події

13:20 03.12.2022

У ДТП у Львівській області загинуло двоє водіїв вантажівок

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У ДТП у Львівській області загинуло двоє водіїв вантажівок

Двоє водіїв вантажівок загинули внаслідок зіткнення автомобілів у Львівській області, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Як зазначено в повідомленні, аварія сталася 2 грудня близько 19:30 поблизу смт Олесько на трасі Київ-Чоп.

"Водій вантажівки "Рено Преміум", 56-річний житель Кіровоградської області скоїв зіткнення з вантажівкою "Мерседес Бенц" під керуванням 38-річного жителя Золочівського району Львівської області. Від отриманих травм обидва водії загинули на місці аварії", – повідомила поліція.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Теги: #дтп #львівська_область

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