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11:34 03.12.2022

3-5 грудня знімається заборона на перетин р.Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби

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3-5 грудня знімається заборона на перетин р.Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби

3-5 грудня знімається заборона на перетин річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби для того, щоб люди, які перебувають на дачах на Лівому березі Дніпра, могли евакуюватися в Херсон, повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич.

"Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє, що з 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно триватимуть гуманітарні заходи з евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро в дачному селищі і не встигли залишити тимчасово окуповану територію", - написав він у Телеграм-каналі.

Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу в зазначені дати не буде.

"У разі виникнення потреби в додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати тільки на річковому вокзалі як єдиному дозволеному місці", - закликав глава ОВА.

Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Теги: #дніпро #херсонська_область

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