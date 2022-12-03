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07:17 03.12.2022

МАГАТЕ наступного тижня організує місії на Херсонську та Рівненську АЕС

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МАГАТЕ наступного тижня організує місії на Херсонську та Рівненську АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня провело місію з ядерної безпеки на Південноукраїнській АЕС (ПАЕС), активізуючи власні зусилля щодо запобігання ядерній аварії під час поточного збройного конфлікту в країні, заявив директор агентства Рафаель Гроссі.

"Оцінки групи МАГАТЕ допоможуть інформувати наступні місії ПАЕС, щоб забезпечити постійну допомогу та підтримку з боку агентства. Перші місії МАГАТЕ на Рівненську та Хмельницьку станції відбудуться наступного тижня", – зазначив він у заяві у ніч на суботу.

Гроссі уточнив, що група експертів МАГАТЕ після очолюваного ним візиту в березні цього року цього разу вперше перебувала на об'єкті протягом кількох днів, щоб краще зрозуміти безпекову ситуацію, зокрема ядерну, а також потреби станції.

За його словами, експерти МАГАТЕ зазначили, що персонал ПАЕС продовжує експлуатувати станцію з високим професіоналізмом та відповідно до експлуатаційних процедур і вимог безпеки, незважаючи на дуже складні умови, що виникли внаслідок війни та численних повітряних тривог.

Група МАГАТЕ також дізналася більше про відключення зовнішнього електроживлення 23 листопада та подальше відключення двох активних блоків внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України. "Дизель-генератори на майданчику могли забезпечувати електроенергією системи ядерної безпеки та захисту, але на станції виникали деякі проблеми, а також здійснювався вплив на зв'язок на майданчику та за його межами", - зазначив гендиректор агентства.

Він додав, що група також провела оцінку логістики та управління запасними частинами, а також переглянула список допоміжного обладнання, раніше запрошеного через український регулюючий орган. Це привело до кращого розуміння потреб майданчика та того, як МАГАТЕ може надати додаткову допомогу щодо ядерної безпеки та захисту.

Щодо Запорізької АЕС, то Гроссі висловив стурбованість у зв'язку з останніми кадровими рішеннями, які демонструють відкриті протиріччя стосовно субординації на станції, що може негативно позначитися на ядерній та фізичній безпеці. Він уточнив, що цього тижня на станції було оголошено, що її директором є головний інженер Юрій Черничук тоді як український оператор "Енергоатом" відхилив це призначення і призначив в.о. гендиректора станції Дмитра Вербицького, а головним інженером – Ігоря Мурашова, проте обоє на станції відсутні.

Генеральний директор повторив, що МАГАТЕ розглядає ЗАЕС як український об'єкт.

Він також повідомив, що у найближчому Енергодарі поетапно розгортається до 70 пересувних дизельних котелень для опалення комунальних будівель, будинків та квартир, наразі вони працюють у місцевій школі, дитячому садку та лікарні. Крім того, на майданчику ЗАЕС розгорнуто до семи пересувних дизельних котелень для обігріву будівель на майданчику.

Чотири реакторні блоки залишаються в холодному зупині, а два інших перебувають у гарячому зупині, що дозволяє їм забезпечувати електростанцію парою, а Енергодар – теплом. Місто також продовжує отримувати електроенергію від ліній електропередач поза станцій через систему розподільчих пристроїв ЗАЕС і ТЕС.

 

 

Теги: #магате #місія #раес #хаес

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