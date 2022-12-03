Три судна доставлять українське продовольство до Китаю, Болгарії та Італії.

З українських портів у п'ятницю вийшли три суховантажні машини з кукурудзою та насінням соняшника, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"2 грудня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 106,5 тисячі тонн зерна та другої агропродукції в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Судно Aspasia Luck перевозить до Китаю 63 тис. тонн кукурудзи, судно Sea Inspiration доставить до Італії 26,5 тонни кукурудзи. Суховантаж Lady Perla переправить 17 тис. тонн соняшникового насіння до Болгарії.

В українські порти також прямують три судна, які 2 грудня пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 2 грудня загальний тоннаж зерна та другої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 12 713 836 тонн. Усього на даний момент було дозволено рух 1031 судна: 515 на прибуття в українські порти та 516 - на вихід із них", – зазначається у повідомленні.