Події

01:04 03.12.2022

Три судна доставлять українське продовольство до Китаю, Болгарії та Італії.

1 хв читати
Три судна доставлять українське продовольство до Китаю, Болгарії та Італії.

З українських портів у п'ятницю вийшли три суховантажні машини з кукурудзою та насінням соняшника, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"2 грудня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 106,5 тисячі тонн зерна та другої агропродукції в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Судно Aspasia Luck перевозить до Китаю 63 тис. тонн кукурудзи, судно Sea Inspiration доставить до Італії 26,5 тонни кукурудзи. Суховантаж Lady Perla переправить 17 тис. тонн соняшникового насіння до Болгарії.

В українські порти також прямують три судна, які 2 грудня пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 2 грудня загальний тоннаж зерна та другої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 12 713 836 тонн. Усього на даний момент було дозволено рух 1031 судна: 515 на прибуття в українські порти та 516 - на вихід із них", – зазначається у повідомленні.

Теги: #оон #суда #україна #продовольство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:28 03.12.2022
Зупинка заводів будматеріалів неминуча у разі погіршення ситуації з енергопостачанням – президент ВСВБ

Зупинка заводів будматеріалів неминуча у разі погіршення ситуації з енергопостачанням – президент ВСВБ

00:11 03.12.2022
Зеленський відзначив тих, хто повертає нормальне життя на Херсонщину

Зеленський відзначив тих, хто повертає нормальне життя на Херсонщину

00:10 03.12.2022
Україна продовжує гуманітарне постачання зерна - Зеленський

Україна продовжує гуманітарне постачання зерна - Зеленський

23:58 02.12.2022
Окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання – голова ОВА

Окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання – голова ОВА

20:48 02.12.2022
Ердоган: Поновлення переговорів між РФ та Україною було б вигідно всім

Ердоган: Поновлення переговорів між РФ та Україною було б вигідно всім

16:10 02.12.2022
Незалежна міжнародна комісія ООН має намір детально вивчити питання руйнувань цивільної інфраструктури України – комісар

Незалежна міжнародна комісія ООН має намір детально вивчити питання руйнувань цивільної інфраструктури України – комісар

07:23 02.12.2022
Сім суховантажів доставлять українське продовольство до Індонезії, Алжиру, Єгипту, Ізраїлю, Китаю, Іспанії та Греції

Сім суховантажів доставлять українське продовольство до Індонезії, Алжиру, Єгипту, Ізраїлю, Китаю, Іспанії та Греції

20:54 01.12.2022
Президенти США та Франції мають намір і надалі підтримувати Україну й притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини – спільна заява

Президенти США та Франції мають намір і надалі підтримувати Україну й притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини – спільна заява

19:33 01.12.2022
Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн

16:55 01.12.2022
Рада прийняла заяву про необхідність реформування ООН та нелегітимність перебування в ній Росії

Рада прийняла заяву про необхідність реформування ООН та нелегітимність перебування в ній Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначив тих, хто повертає нормальне життя на Херсонщину

Україна продовжує гуманітарне постачання зерна - Зеленський

Окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання – голова ОВА

Зеленський: Сьогодні українці хочуть відновлювати свою культурно-історичну спадщину та ідентичність, які тривалий час були забуті через радянську владу

Генштаб ЗСУ: За добу завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

ОСТАННЄ

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва є проблеми з електропостачанням через брак потужності на одному з об'єктів генерації на Лівому березі

Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври у користування ПЦУ

Міжвідомча група розглядає санкції до 6 тис. осіб, запропонує РНБО санкції до 1,6 тис. пропагандистів, діячів культури та спортсменів

Зеленський: Сьогодні українці хочуть відновлювати свою культурно-історичну спадщину та ідентичність, які тривалий час були забуті через радянську владу

Кличко: За відсутності світла в Києві працюватимуть окремі торговельні мережі, ринки та ТРЦ

Міноборони скасувало акредитацію журналістам видання "Страна"

Проїзд у харківському громадському транспорті поки що залишається безкоштовним

Фон дер Ляєн вважає, що стеля цін на нафту з РФ допоможе стабілізувати світові ціни на енергоносії

Віцепрем'єр Кубраков очолить координаційний штаб щодо генераторів та пального

Постачання в Україну засобів ППО та ПРО відбудеться дуже скоро – Єрмак після зустрічі з євродепутатами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА